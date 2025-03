Un drone in dotazione ai carabinieri forestali di Macerata

Un drone in dotazione ai Carabinieri Forestali della provincia di Macerata per rendere sempre più puntuale il controllo e il monitoraggio del territorio. Registrare immagini e scattare fotogrammi ad alta risoluzione a supporto delle attività svolte dai militari, sarà ora possibile grazie al potente zoom da 50 ingrandimenti.

Inoltre, la disponibilità di sensore a infrarossi lo rende estremamente utile per la ricerca di persone smarrite o altre situazioni di pericolo dove è necessario monitorare grandi superfici.

Altri vantaggi sono relativi alla sorveglianza di aree difficilmente raggiungibili, al monitoraggio di aste fluviali e nei casi di abbandono rifiuti con la possibilità di raccogliere informazioni in tempo reale e in modo discreto. Senza dimenticare l'utilità nelle indagini su crimini ambientali, nel traffico illecito o per garantire una sorveglianza in zone isolate, riducendo i rischi per il personale operante e aumentando l'efficacia delle operazioni di prevenzione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA