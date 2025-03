Sportello prestazioni socio sanitarie a Spinetoli

E' stato inaugurato questa mattina a Spinetoli (Ascoli Piceno), nella frazione di Pagliare del Tronto, un presidio territoriale per l'erogazione di prestazioni sociosanitarie rivolte ad adulti e bambini, frutto di un accordo sottoscritto dall'Azienda sanitaria territoriale di Ascoli con l'Ambito sociale XXIII.

La struttura, nella disponibilità dell'Unione dei Comuni della Vallata del Tronto, ospita un ambulatorio materno infantile con un punto prelievi ematici, un ambulatorio ostetrico-ginecologico e uno pediatrico con la pediatra di libera scelta Alessia Morganti. Presenti i servizi sociali con una psicologa e psicoterapeuta, l'équipe per l'assegno di inclusione composta da una psicologa e da una assistente sociale, lo sportello sociale, l'équipe minori; prevista per luglio prossimo l'apertura dello sportello Home Care Premium.

"La presenza nella stessa sede di professionisti sanitari e sociali provenienti da enti diversi - ha evidenziato in occasione del taglio del nastro il direttore generale dell'Ast di Ascoli, Maria Bernadette Di Sciascio - rende sinergico il lavoro di queste figure che si occupano entrambe di pazienti fragili. Al centro rimane sempre la persona che, nello stesso luogo, può trovare diverse figure professionali sociosanitarie che le garantiscono una presa in carico globale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA