Spazio: Fede (M5s), 'scalo di Falconara come Cape Canaveral?'

Il centrodestra propone l'utilizzo dell'aeroporto di Falconara Marittima (Ancona) per il lancio in orbita di microsatelliti ad uso industriale. Lo denuncia il parlamentare di M5s, Giorgio Fede che lancia l'allarme per la vicinanza allo scalo di una raffineria e di ospedali e scuole.

La preoccupazione dell'esponente M5s riguarda "i rischi per i residenti" e si chiede se non sia un modo per avere "un Commissario per la valutazione dei rischi, compito molto complesso e quindi da pagare profumatamente e a cui abbinare collaboratori, a cui consentire analisi ed approfondimenti a trattativa privata, magari presi da Roma e nella compagnia dell'anello di Frodo?".

"La destra - spiega Fede -, con un ordine del giorno di Benvenuti Gostoli (FdI) , incredibilmente approvato proprio stamane, ha impegnato il Governo Meloni a valutare l'opportunità di valorizzare, tra i siti idonei alla realizzazione di spazio-porti, l'aeroporto di Falconara". Per il parlamentare M5s "o non ricordano che a meno di 8 km di strada e a 1,1 km in linea d'aria c'è una raffineria oppure sono completamente impazziti". "Stavamo discutendo del DL 2026-A, 'Disposizioni in materia di economia dello spazio', passato agli onori delle cronache per l'articolo 25 e le regalie ad Elon Musk. Ma ecco - sottolinea - che spunta un incredibile odg a firma del partito di Acquaroli (presidente Regione Marche, ndr) per la valorizzazione, tra i siti idonei alla realizzazione di spazio-porti, dell'aeroporto di Ancona". Nell'odg si legge che lo scalo "potrebbe essere una eccellenza nazionale per 'la pista di tre chilometri, la vicinanza al mare, l'assenza di barriere urbanistiche nel raggio di dieci chilometri [...] caratteristiche perfette per attività di aviolancio, ossia per lanciare in orbita microsatelliti ad uso industriale".

"Quindi - osserva Fede - a destra ritengono che le Marche e Falconara siano come Cape Canaveral? Leggere che non ci sono barriere Urbanistiche non solo ci ha fatto sobbalzare, ma ci preoccupa profondamente, visto che facendo un rapido calcolo in linea d'aria dall'aeroporto ci sono" vari centri urbani.



