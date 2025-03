Sorpreso con cocaina e ecstasy: arrestato spacciatore

Sorpreso dai carabinieri con un ingente quantitativo di cocaina ed ecstasy: arrestato a Porto Sant'Elpidio (Fermo) un uomo di 38 anni. Nella serata di ieri, a Porto Sant'Elpidio i carabinieri hanno arrestato un uomo originario del posto e che ora deve rispondere dell'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Durante il controllo, i carabinieri hanno infatti rinvenuto 65 pasticche di ecstasy, suddivise in 8 involucri di cellophane, e 65 grammi di cocaina, confezionati in 4 bustine di cellophane.

Inoltre, è stato trovato materiale utile al confezionamento.

L'operazione si è svolta nel centro di Porto Sant'Elpidio, dove i militari, impegnati in un'attività di controllo del territorio, hanno fermato il sospettato per una perquisizione personale.

In seguito alla scoperta della sostanza, la perquisizione è stata estesa anche all'abitazione dell'individuo, ma non sono stati trovati ulteriori elementi. Le sostanze stupefacenti sono state sottoposte a sequestro per consentire ulteriori indagini e approfondimenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA