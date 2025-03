Serfilippi - gen.Conforti, 'solida collaborazione con l'Arma'

Il Sindaco di Fano, Luca Serfilippi, ha incontrato questa mattina il generale di brigata, Nicola Conforti, comandante dei carabinieri delle Marche, presso il comando fanese.

"Un'importante occasione per ribadire e rafforzare la collaborazione tra comune e arma - dice Serfilippi - la sinergia con il comando provinciale di Fano è solida e proficua. La nostra volontà è quella di mettere in campo azioni concrete per la tutela della sicurezza e il contrasto alle attività illecite". Il generale Conforti ha sottolineato invece l'impegno costante dell'Arma, confermando la piena disponibilità a proseguire il dialogo e la cooperazione per le sfide della sicurezza urbana.



