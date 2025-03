Ritrovata e sequestrata auto dell' inseguimento in centro città

La Polizia di Stato ha ritrovato e sequestrato l'autovettura che nel pomeriggio del 28 febbraio aveva creato panico in città durante un inseguimento con la Polizia. Si tratta di una BMW guidata da persone ancora da identificare sui quali c'è il sospetto fossero ladri di appartamento, uno di questi fermato dopo un servizio di appostamento dai poliziotti di Fabriano. Il 28 febbraio scorso l'autovettura era stata intercettata dalle Volanti della Questura di Ancona e dalle pattuglie della Polizia Locale e ne era nato un inseguimento nel centro cittadino fino al quartiere Montagnola di Ancona dove gli operatori, per non mettere in pericolo l'incolumità dei cittadini che transitavano, hanno mollato la presa sulla BMW che è così riuscita a fuggire.

La Polizia di Stato ha proseguito le ricerche fino a ritrovare e recuperare il mezzo, abbandonato in un'area agricola della periferia anconetana. All'interno sono stati trovati arnesi da scasso, una ricetrasmittente utilizzata normalmente durante per i furti in appartamento per comunicare con i "pali" all'esterno. Trovati inoltre alcuni orologi, oggetti in oro, un televisore ed altri beni di uso domestico. Tutti oggetti sui quali sono in corso accertamenti ma che si ritiene siano bottini di furto. La targa trovata sul mezzo era stata rubata lo stesso pomeriggio dell'inseguimento a Fabriano. I poliziotti di Ancona e Fabriano sono a lavoro per risalire all'identità di tutti i soggetti e per confermare il collegamento tra chi era a bordo della BMW e l'uomo fermato.



