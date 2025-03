Primario Urbino premiato per terapia 'ossigeno acido ialuronico'

Il direttore del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale di Urbino, Leone Condemi, ha ricevuto a Londra il premio come miglior prodotto innovativo dell'anno nel trattamento dei sintomi della menopausa, con la terapia "ossigeno acido ialuronico", ideata nel 2018 per il trattamento dei sintomi della menopausa. Selezionata tra dieci finalisti, la terapia è stata apprezzata per la sua efficacia e originalità.

"Questa terapia è utilizzata in tutto il mondo, dal Giappone agli Stati Uniti" racconta Condemi. "Il premio ricevuto è un riconoscimento importante per il nostro impegno e la nostra professionalità" ha dichiarato Alberto Carelli, direttore generale dell'Azienda sanitaria territoriale di Pesaro-Urbino.

"Questo premio conferma l'eccellenza della nostra sanità, continueremo a supportare i nostri specialisti" afferma Filippo Saltamartini, vicepresidente della giunta regionale e assessore alla sanità delle Marche.



