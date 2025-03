Prefettura Ascoli e Ance siglano un protocollo legalità

Il prefetto di Ascoli Piceno Sante Copponi e il presidente Ance di Ascoli Piceno l'imprenditore ascolano Massimo Ubaldi hanno sottoscritto in Prefettura l'accordo attuativo del Protocollo di legalità stipulato tra il Ministero dell'Interno e Ance nazionale.

Lo scopo dell'Accordo è quello di rafforzare, in questa provincia, i presidi di prevenzione antimafia nei confronti delle attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali, attraverso il controllo della iscrizione delle imprese nelle "white list" delle prefetture, nell'Anagrafe degli esecutori della Struttura di prevenzione antimafia del Ministero dell'Interno o mediante il controllo della Bdna (Banca Dati Nazionale Antimafia) dei fornitori/sub appaltatori delle Imprese associate all'Ance ascolano.

Nel corso dell'incontro Ubaldi ha assicurato il massimo impegno dell'Ance rivolto alla sensibilizzazione delle Imprese associate per ottenere la massima adesione al Protocollo di legalità, sottoscritto a livello nazionale con il Ministero dell'Interno.

Il prefetto di Ascoli Copponi ha espresso viva soddisfazione per il proseguimento di una feconda collaborazione tra Prefettura e Ance, finalizzata a potenziare i presidi di prevenzione antimafia per preservare un contesto territoriale socio-economico sano, dove il ruolo delle imprese è essenziale per lo sviluppo della provincia ed in particolare dei territori del cratere.



