Nuovo ospedale Pesaro: PD, "Progetto presenta criticità"

Il Partito Democratico di Pesaro, assieme a quello provinciale, solleva preoccupazioni sul progetto del nuovo ospedale di Pesaro. Il segretario comunale del PD, Giampiero Bellucci, nel corso di una conferenza stampa, ha messo in evidenza tre criticità: la prima riguarda l'avvio dei lavori con la demolizione degli edifici esistenti prima della conclusione della progettazione e gara d'appalto, l'altra riguarda la Rsa Tomasello ed il futuro della struttura e dei suoi pazienti e la terza invece riguarda i fondi stanziati per il progetto.

Sul primo punto, Il PD, suggerisce di "unire la fase di demolizione con quella di avvio dei lavori per garantire continuità nelle operazioni" mentre sul secondo tema chiede di "spostare leggermente la posizione del nuovo ospedale per permettere la continuazione, fino al termine dei lavori, della Rsa". Sul terzo punto invece i dem si dicono "preoccupati" poiché ritengono i fondi "insufficienti per il progetto" affermando che il budget di 204 milioni di euro "non coprirebbe adeguatamente i costi di costruzione, impiantistica, tecnologie sanitarie e arredi".



