Nuovi medici di medicina generale e Oss all'Ast di Fermo

Nuovi medici di medicina generale già in servizio o in arrivo all'Ast di Fermo. Il 3 marzo scorso è, infatti, entrata in servizio a Fermo la dr.ssa Francesca Caminonni. Per Amandola, invece, è previsto per il prossimo 14 marzo l'arrivo del dr. Nicolò Tassi che prenderà servizio presso la Medicina di Gruppo del nuovo Ospedale dei Sibillini. Il 24 marzo, a Fermo prenderà servizio la dr.ssa Martina Senzacqua.

"Questi nuovi ingressi di giovani medici di medicina generale - sottolinea la direzione generale dell'Ast di Fermo, guidata dal Roberto Grinta - rappresentano un tassello determinante nell'ottica di un sempre maggiore rafforzamento dell'assistenza territoriale. Nell'attuale contesto di carenza diffusa, su scala nazionale, del personale medico, i nuovi medici che opereranno nella e per la sanità fermana sono di fatto un valore aggiunto per l'intero territorio e si sommano agli altri incarichi attivati nel 2025 di medici con ambulatori a Fermo, Porto San Giorgio, Torre San Patrizio, Montappone e Montegiorgio. Inoltre l'Ast di Fermo ha emesso un interpello per incarico provvisorio nel Comune di Ponzano di Fermo".

"Particolarmente rilevante l'incarico ad Amandola, che consente di garantire l'assistenza del medico di medicina generale alla popolazione montana e - aggiungono dalla direzione Ast - rafforzare il nucleo di medici che già operano all'interno dell'Ospedale dei Sibillini. Al riguardo è prevista anche l'apertura di un ambulatorio secondario a Santa Vittoria in Matenano". Si ricorda che per la scelta di un medico di medicina generale o di un pediatra di libera scelta, sarà possibile inviare il modulo di richiesta all'indirizzo mail anagrafe.ast.fm@sanita.marche.it. Alla mail (max 5MB) basterà allegare un documento di identità del richiedente, fronte/retro e in corso di validità, e la tessera sanitaria (solo fronte) di tutti i familiari qualora interessati alla scelta del nuovo medico.

E' possibile scaricare la modulistica necessaria al seguente link: https://serviziweb.asur.marche.it/GASASUR/gas.php?mod=ORG&pad.

La lista dei professionisti è presente al seguente link: https://serviziweb.asur.marche.it/mmgpls/index.php.

Nel percorso delle cronicità è molto importante la funzione del territorio soprattutto attraverso il coinvolgimenti di tutte le figure professionali come medici di medicina generale ma anche infermieri e Oss che intervengono nel percorso. Al riguardo si ricorda che l'Rsa è tornata funzionante da 14 a 18 posti letto grazie anche al reclutamento di un Oss per poi arrivare a 20 posti letto con il reclutamento di ulteriore Oss a cui si sta provvedendo. Infatti le strutture residenziali di cure intermedie sono fondamentali nel percorso dalla fase ospedaliera a quella territoriale. Inoltre è stata potenziata l'Assistenza domiciliare integrata H12 (dal lunedì al sabato) ed è intenzione della direzione generale Ast Fermo di attivarla anche la domenica. E' infatti fondamentale l'importante figura dell'infermiere che si reca al domicilio del paziente per effettuare tutte le prestazioni necessarie evitando così il ricovero. Per questo motivo la funzione di un'azione di coordinamento del direttore del Dipartimento delle professioni sanitarie, previsto nell'atto aziendale, è strategica in tutti i percorsi tra ospedale e territorio.



