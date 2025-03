Mostra del Nuovo Cinema: presentata la 61/a edizione

Torna la Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, dal 14 al 21 giugno 2025, celebrando la sua 61/a edizione e confermandosi uno degli appuntamenti più importanti del panorama cinematografico italiano. La manifestazione, diretta da Pedro Armocida e sostenuta dal ministero della cultura, dal comune e dalla regione Marche, prosegue nel suo percorso di ricerca e sperimentazione, aprendosi alle nuove forme espressive del cinema contemporaneo.

Oltre ad annunciare le date, il festival apre i bandi per il concorso "Pesaro Nuovo Cinema", senza vincoli di formato, genere e durata, annuncia anche il premio Lino Miccichè per la critica cinematografica dedicato ai giovani e il concorso (Ri)Montaggi, rivolto agli studenti di cinema di tutto il mondo.

L'edizione 2025 avrà come evento speciale una retrospettiva dedicata a Gianni Amelio, maestro del cinema italiano, che sarà omaggiato con la proiezione dei suoi film, la pubblicazione di una monografia a lui dedicata e una tavola rotonda. Lo stesso Amelio ha accolto l'iniziativa con gratitudine, ricordando il suo storico legame con la mostra pesarese: "Nel 1970 qualcuno mi sgridò per non avere proposto alla mostra di Pesaro il mio primo film 'La fine del gioco' - racconta - a quel tempo non ci pensai, per me il Nuovo Cinema era un traguardo che sentivo di non meritare".



