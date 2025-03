Mastrovincenzo, no a centro permanenza per rimpatrio a Falconara

"No al centro di permanenza per il rimpatrio a Falconara Marittima". Lo ribadisce il consigliere regionale del Pd Antonio Mastrovincenzo che scrive in una nota: "ieri il Ministro Piantedosi ha affermato di aver individuato ben cinque nuovi siti dove realizzare Cpr e per due di essi di aver già affidato e realizzato gli studi preliminari, con l'obiettivo di partire con l'affidamento della realizzazione entro primavera".

"Tra questi - prosegue Mastrovincenzo - sembra sempre più probabile quello che si vorrebbe costruire a Falconara.

Indiscrezione di fatto confermata anche dopo l'incontro di ieri a Roma tra il Presidente Acquaroli e il Ministro che ha ribadito, in tema di gestione dell'immigrazione, 'particolare attenzione per il territorio marchigiano anche in considerazione di progettualità in corso e future'.

Solo tre mesi fa, - ricorda Mastrovincenzo - il Consiglio d'Europa ha denunciato maltrattamenti e uso di psicofarmaci nei Cpr italiani".

"Spesso trasmissioni televisive hanno mostrato immagini sconvolgenti sulle condizioni di vita dei migranti in queste strutture, luoghi di violenze, che hanno in realtà carattere detentivo, - prosegue il consigliere del Pd - in cui persone migranti che non hanno commesso alcun reato sono costrette a vivere in pessime condizioni e i diritti umani vengono continuamente calpestati".

"La realizzazione di un Centro di Permanenza per il Rimpatrio, tra l'altro, oltre ad avere un pesante impatto sociale, - contesta Mastrovincenzo - comporterebbe un impiego massiccio di risorse economiche e di personale delle forze dell'ordine, già carente anche per assicurare la sicurezza sul territorio.

Piantedosi, a novembre scorso ad Ancona, su questo tema aveva assicurato il dialogo con il territorio che non risulta invece esserci stato; noi - conclude - continuiamo ad esprimere ferma contrarietà rispetto a questa scelta scellerata, che contrasteremo in ogni sede".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA