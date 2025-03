Marzo a Pesaro sarà il "Mese internazionale della donna"

"Marzo, mese internazionale della donna". Con questo titolo il comune di Pesaro celebra, assieme ad un ricco programma di eventi, quella che altrimenti sarebbe la singola giornata dell'8 marzo. L'iniziativa coinvolge numerose associazioni locali ed è pensata per promuovere l'uguaglianza di genere e valorizzare il ruolo delle donne nella società per tutta la durata del mese, anziché limitarsi ad un singolo giorno.

Il calendario prende il via con lo spettacolo teatrale "Magnifica Presenza" di Ferzan Özpetek al teatro Sperimentale dal 6 al 9 marzo. Il 7 marzo, nella sala del consiglio comunale, si terrà l'incontro "Donne in Cooperazione" con interventi di esperti dell'Università di Bologna e dell'Istituto storico della resistenza di Ravenna. L'8 marzo, in Piazza del Popolo, l'Unione donne italiane di Pesaro organizzerà un presidio, mentre l'iniziativa "Prendi e dona un fiore" coinvolgerà la comunità locale in un gesto simbolico di solidarietà. Nel pomeriggio, a palazzo Gradari, si parlerà della figura di Lucrezia Borgia, con un incontro e una performance musicale dedicata alla sua epoca.

La giornata si concluderà con la cena solidale #Binario8 alla Stazione Gauss, il cui ricavato andrà all'associazione Percorso Donna.

Gli eventi proseguiranno il 9 marzo con il workshop "Donna e Dea, i 7 archetipi femminili" presso Pianeta Musical School, mentre il 14 marzo si terrà un incontro formativo al liceo artistico Mengaroni su dieci anni di attività contro la violenza di genere. Il 20 marzo sarà presentato il documentario "Il mio canto libero" con la partecipazione della protagonista Alessia Di Girolamo. Infine, il 27 marzo, un dibattito sul disagio giovanile e la differenza di genere vedrà il contributo di esperti in neuropsichiatria e dipendenze patologiche.



