Legambiente, Marche in ritardo sul target rinnovabili 2030

Quasi 14 anni di ritardo rispetto al raggiungimento dell'obiettivo al 2030 sullo sviluppo delle rinnovabili fissato dal Decreto Aree Idonee per le Marche. A scattare questa fotografia è Legambiente che oggi presenta alla fiera Key di Rimini il nuovo report Scacco matto alle rinnovabili 2025, in cui è contenuto l'Osservatorio Aree Idonee e Regioni.

Le Marche confermano, secondo Legambiente, il ritardo sugli obiettivi al 2030 con 400 Mw realizzati dal 2021 ad oggi (17,1%), ne mancano 1.946 visto che il target da centrare è fissato a 2.346 Mw. Se non ci sarà un'inversione di tendenza, la Regione, che presenta un surplus/deficit di -57 Mw, impiegherà 19,5 anni per raggiungere l'obiettivo. Legambiente ricorda, inoltre, che le Marche figurano tra le Regioni che non hanno ancora avviato pubblicamente l'iter di definizione delle Aree idonee. Tra i casi regionali citati nel report riguardanti impianti eolici, il Parco eolico Monte Miesola, progettato nei territori di Fabriano e Sassoferrato (Ancona): otto aerogeneratori per complessivi 47,6 Mw, il cui progetto è attualmente in fase di Valutazione di Impatto Ambientale al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

"Questo progetto ha scatenato opposizioni accese da parte dei Comuni interessati, dell'Unione Montana dell'Esino Frasassi e della Giunta Regionale, che ha richiesto un'inchiesta pubblica al Ministero dell'Ambiente, "che rischia di trasformare il processo in un intricato labirinto burocratico destinato quantomeno a dilatare i tempi in maniera considerevole", evidenziano da Legambiente. Stesse resistenze per il progetto Energia Caldarola, 12 aerogeneratori per una potenza complessiva di 60 Mw nei Comuni di Caldarola e Camerino (Macerata), in provincia di Macerata, area individuata dall'Università di Ancona come la più ventosa della Regione. E per il progetto Piani Rotondi previsto nei pressi di Montevecchio di Pergola (Pesaro Urbino) con 5 aerogeneratori per un totale di 30 Mw.

In questo caso, oltre all'opposizione dei Sindaci di Pergola e San Lorenzo in Campo, si sono aggiunti i primi cittadini dei Comuni limitrofi di Fratte Rosa e Fossombrone, "che però non sarebbero direttamente coinvolti dai progetti presentati.

L'opposizione si estende dunque ben oltre i confini dei territori interessati, consolidando una resistenza diffusa alle rinnovabili nella Regione", commenta Marco Ciarulli, presidente Legambiente Marche, che stimola le amministrazioni "a un maggior coraggio sulla produzione di energia da fonti pulite, a partire dalla realizzazione di un decreto aree idonee giusto ed equilibrato".



