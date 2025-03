Latini 'serve candidato unico a Osimo, non sarò di contrasto'

Per Osimo serve per il centrodestra un "federatore come un candidato unico, è la cosa più importante a cui tutti noi dobbiamo lavorare: se questo non avviene è chiaro che si va in una sorta di difficoltà estrema". A margine di un incontro pubblico a Palazzo delle Marche, il presidente del Consiglio Regionale ed ex sindaco di Osimo Dino Latini ha risposto così a una domanda sulle candidature alle prossime elezioni comunali di Osimo previste a maggio. "Il centrosinistra ha il suo candidato - ha ricordato - e tutti gli altri stanno cercando una sintesi per trovare un punto comune per partire".

Osimo è guidata dalla commissaria prefettizia Grazia Branca dopo le dimissioni del sindaco Francesco Pirani, nel dicembre scorso, a nemmeno sei mesi dall'elezione. Il passo indietro era stato l'epilogo di un lungo tira e molla tra Pirani e le Liste civiche guidate da Latini che rivendicava una maggiore considerazione per i civici nelle decisioni vitali per la città.

Una querelle che aveva di fatto paralizzato la gestione cittadina, portando il sindaco a mollare nonostante la decisioni di Latini di dimettersi dal Consiglio per convincerlo a restare.

Da parte sua Latini "si mette a disposizione, che vuol dire non esserci in nessun modo e non esserci soprattutto quale motivo di contrasto. Anzi - prosegue il presidente del Consiglio regionale - trovare in una sua posizione di assenza la possibilità di costruire un progetto unico e un programma che sia una risposta diversa rispetto al passato". Dunque un progetto unico centrodestra-civici? "Io l'ho sempre detto - ha concluso Latini - ci vuole un federatore come candidato unico.

Questa è la cosa più importante di cui tutti noi dobbiamo lavorare. Se questo non avviene è chiaro che si va in difficoltà estreme".



