Innocuo serpente sul Frecciarossa, evacuato treno

I carabinieri forestali di Ancona sono intervenuti questa mattina per l'avvistamento di un serpente del grano, innocuo, all'interno di un Frecciarossa diretto a Milano che aveva creato agitazione tra i passeggeri.

La scopertaè avvenuta all'altezza di Civitanova Marche, dove i viaggiatori della carrozza 10 sono stati spostati nelle altre carrozze. Poi ad Ancona l'intervento dei militari, con attrezzatura per catturare il piccolo rettile temendo fosse di una specie pericolosa. Ma un video girato all'interno del vagone ha chiaramente rivelato che si trattava di una specie innocua forse uscita dal bagaglio di un passeggero.

Il serpente del grano è comunque sfuggito alla cattura nascondendosi all'interno di una bocchetta dell'areazione impedendo la cattura. Il Frecciarossa è stato dunque evacuato completamente e fatto ripartire vuoto verso Milano, mentre i passeggeri sono stati spostati su un altro Frecciarossa o interciti. Per trovare il piccolo rettile infatti sarà necessario aprire le bocchette o smontare la parte dove il serpente si era incuneato.



