Lirica e inclusione, Premio Abbiati 2024 a Social Opera Jesi

Premio della critica musicale Abbiati "Filippo Siebaneck" 2024 al "Social Opera" della Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi (Ancona). Il progetto di inclusione che ogni anno, dal 2011, porta in scena persone con disabilità fisica/intellettiva, e studenti delle scuole superiori della città marchigiana, ha vinto il premio assegnato dall'Associazione Nazionale dei Critici Musicali ai protagonisti della scena musicale italiana, in questo caso nella categoria dedicata a iniziative di particolare significato nell'ambito della didattica musicale.

In "Social Opera", opera lirica, teatro e danza incontrano il mondo dell'educazione e della disabilità; il progetto coinvolge per diversi mesi un gruppo di persone adulte con disabilità medio-lieve, studenti e docenti, maestranze teatrali e educatori, operatori teatrali e socio-sanitari. Nel 2022 ha vinto il Premio nazionale "Inclusione 3.0" indetto dall'Università degli Studi di Macerata, ed è tutt'ora monitorato dai ricercatori dell'università come caso studio e buona pratica di inclusione e di benessere attraverso l'esperienza del palcoscenico.

All'interno del "Social Opera" vivono due progetti di welfare culturale, che poi si riuniscono in uno spettacolo finale al Teatro Pergolesi in occasione del Festival Pergolesi Spontini: il laboratorio di teatro sociale e danza movimento terapia "OperaH" dedicato a utenti dei servizi socio sanitari del territorio, e il progetto PCTO ex alternanza lavoro dal titolo "Banco di scena" che avvicina gli studenti ai mestieri dello spettacolo dal vivo. Dopo i vari percorsi laboratoriali, prende vita la performance che vede sul palcoscenico la Compagnia OperaH, e, dietro le quinte, gli studenti guidati dalle maestranze del teatro nella progettazione di scene, costumi, luci e contenuti multimediali.

Dal 2011, Social Opera ha coinvolto circa 200 studenti, e oltre 4000 spettatori. Circa 13, in media, gli attori della compagnia OperaH.



