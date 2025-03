Fiamma Olimpica Milano-Cortina il 4 gennaio 2026 ad Ancona

Farà tappa ad Ancona domenica 4 gennaio 2026 il Viaggio della Fiamma Olimpica, evento iconico e simbolico che segna l'arrivo in Italia dei giochi di Milano Cortina 2026. L'approdo nel capoluogo sarà a metà del viaggio che partirà da Roma il 6 dicembre prossimo e arriverà a Milano il 6 febbraio 2026.

La Fiamma, accesa a Olimpia, in Grecia, - fa sapere il Comune di Ancona - giungerà in Italia per percorrere oltre 12mila chilometri, attraversando tutte le regioni e province italiane.

Per i 61 giorni dell'evento, i tedofori si passeranno la fiamma in staffetta, per giungere, ogni sera, all'accensione del braciere nella città di tappa, momento conclusivo e celebrazione delle attività della giornata.

"Tutti i cittadini possono essere parte attiva di questo evento, che sarà un'occasione importante per la promozione dello sport come strumento di inclusione sociale, - ricorda il Comune - in grado di abbattere barriere e creare legami tra le diverse comunità, rafforzando il senso di appartenenza e di condivisione. Le candidature per partecipare alla staffetta come teodofori per la tappa di Ancona, con la possibilità di vivere l'emozione di portare la torcia olimpica e paralimpica, possono essere presentate on line, iscrivendosi al link https://milanocortina2026.olympics.com/de/die-gro%C3%9Fe-reise.

Per collaborare all'organizzazione della manifestazione, il Comune "firmerà una convenzione con la Fondazione Milano Cortina. Il Comune contribuirà alla riuscita dell'evento con una serie di azioni, come il coordinamento con la polizia locale per il controllo del territorio, la gestione dei punti di ritrovo dei tedofori, la condivisione del calendario delle attività di promozione, il coordinamento e l'assistenza dei servizi medici, ambulanze, Vigili del Fuoco a livello locale.

"Avere una tappa regionale della Fiamma Olimpica ad Ancona - afferma l'assessore allo Sport Giovanni Zinni - è meraviglioso e straordinario. Abbiamo la certezza di essere in grado di organizzare una grande accoglienza per i tedofori e per l'evento, insieme con la fondazione Milano Cortina, con il Coni e con il Comitato italiano paralimpico. Il braciere che sarà acceso con un grande gesto simbolico non è solo un braciere di pace, ma anche di valori che riecheggiano nell'eternità e che appartengono a tutti i popoli del mondo. Questo va veramente al di là di ogni considerazione politica". "Da sempre ciò che ha fermato le guerre del mondo sono state proprio le Olimpiadi. - ricorda - Al di là di questo messaggio, c'è quello dell'eccellenza dello sport, che Ancona ha sempre accolto, perché ha avuto sempre moltissimi atleti, in moltissime discipline, che sono riusciti a cimentarsi nelle Olimpiadi.

Le olimpioniche e gli olimpionici di Parigi ad ancona per il campionato nazionale di ginnastica artistica maschile e femminil

Ancona si conferma tappa fissa, da molti anni, del Campionato nazionale di serie A e B di ginnastica artistica maschile e femminile: ospiterà l’edizione 2025 il 7 e 8 marzo 2025: le squadre più forti d’Italia delle serie A1, A2 e B si sfideranno al Pala Prometeo Liano Rossini per conquistare il titolo italiano. Si comincia alle 9,30 di venerdì 7 marzo, con la serie B, per poi proseguire, sabato 8, con la serie A2 la mattina e con lo spettacolo dei campioni di A1 nel pomeriggio. Qui l’ordine dei lavori: https://www.federginnastica.it/images/documenti/2025/1_ARTISTICA_MASCHILE_FEMMINILE/SERIE_A/ANCONA/GAM-GAF_-_Ancona_Odl_2a_prova_Serie_B_A2_A1_2025.pdf

Il parterre sarà, ovviamente, quello delle grandi occasioni sportive, - fa sapere il Comune di Ancona - con i campioni che tutta l’Italia ha tifato alle Olimpiadi di Parigi 2024. Ma non solo, perché le gare del Campionato italiano sono una importante occasione di ribalta per il promettente vivaio italiano, che nel passato recente ha prodotto campioni di livello mondiale, alcuni dei quali militanti anche nelle fila dall’Associazione ginnastica giovanile Ancona, come ad esempio Tommaso Brugnami campione mondiale in carica al volteggio juniores e già campione europeo juniores al corpo libero e agli anelli, oltre che vicecampione europeo all-around europeo. Ad Ancona arriveranno quindi le "Fate" della ginnastica femminile, con la campionessa olimpica alla trave Alice D'Amato e Manila Esposito, bronzo olimpico nello stesso attrezzo, e la squadra maschile di Parigi al completo, i cui componenti gareggiano nel campionato nazionale con le rispettive squadre di club. Nell’edizione 2025, inoltre, tutte le squadre in gara si avvarranno anche di ginnasti di livello mondiale in prestito dalle nazioni più forti al mondo: una partecipazione che è sin da ora garanzia dell’altissimo livello tecnico della competizione.

L'Associazione Ginnastica Giovanile Ancona scende in campo ormai da anni con talenti di grande livello giovani talenti di grande livello. Tra questi, appunto, Tommaso Brugnami, con il senior Lay Giannini, che negli anni ha regalato tante soddisfazioni alla squadra e alla città. A rafforzare ulteriormente la squadra, quest'anno si unirà anche Adem Asil, ginnasta turco e campione europeo 2023, in prestito per questa stagione. Completare la formazione della Giovanile Ancona ci saranno anche Simone Pozzoni, Niccolò Lucchetti e Leon Sebastiano Zonza.In tutto, le squadre marchigiane in gara sono quattro: ASSOCIAZIONE GINNASTICA GIOVANILE ANCONA (serie A1 maschile), VIRTUS PASQUALETTI MACERATA (serie A1 maschile), ASD GINNASTICA FERMO 85 (serie B maschile), ASD WORLD SPORTING ACADEMY di San Benedetto (serie B femminile).Il programma completo della gara è disponibile sul sito Federginnastica: https://www.federginnastica.it/news/28621-ancona-prosegue-il-campionato-nazionale-di-artistica,-al-palaprometeo-la-2%C2%AA-prova-del-trofeo-veggy-good.html?highlight=WyJzZXJpZSIsIidzZXJpZSIsImEiLCInYSciLCInYSIsInNlcmllIGEiXQ==

I biglietti saranno disponibili in prevendita su Ticketone, con tariffe agevolate per bambini dai 3 agli 8 anni. L’evento è stato presentato questa mattina ella sede del Coni Marche regionale, con l’intervento del presidente nazionale uscente Gerardo Tecchi. Nel corso della conferenza stampa è stata anche annunciata, per il pomeriggio di domenica, la presenza, per un saluto a tutto il pubblico della campionessa olimpica di ginnastica ritmica Sofia Raffaeli.

iGiovanni Zinni Vicesindaco e assessore allo Sport del Comune di Ancona esprime "vera soddisfazione nei confronti dell’Associazione ginnastica giovanile Ancona e della Federginnastica Marche perché ogni anno puntualmente siamo in grado di ospitare questa tappa importante del campionato nazionale. Questo ci fa sentire una città accogliente anche nei confronti di questa disciplina sportiva, che non regala solo emozioni agonistiche ma ci offre anche una parte spettacolare non indifferente. Ancona è sicuramente al top delle Marche e le Marche sono al top dell’Italia. I nostri grandi atleti, i più famosi, lo testimoniano, ma soprattutto lo testimonia la continuità. Come non citare ad esempio, il fatto che il nostro campione Tommaso Brugnami è un atleta giovanissimo e, lui, come tanti altri ragazzi, ha di fronte un grande futuro sportivo"

Maurizio Urbinati presidente Associazione ginnastica giovanile Ancona: "il nostro appuntamento annuale è ormai una tradizione consolidata e ringrazio di cuore il consiglio direttivo, i tecnici e tutti gli iscritti per l’impegno e la passione che rendono possibile la realizzazione di questo evento. Un sincero ringraziamento va anche al Comune di Ancona per il costante supporto e al CONI, sempre presente in questa occasione così importante.

Marco Porcarelli Vicepresidente Coni Marche "Ci tenevamo come CONI a essere qui, per la stima che nutriamo nei confronti della Federazione regionale e dell’Associazione ginnastica giovanile ancona per il lavoro fatto a livello nazionale e sul territorio. Mi congratulo per questo impegno portato a termine. Lo sport funziona quando tutta la catena funziona, a partire dalla società locale fino alla federazione nazionale, con il supporto degli Enti locali. Quando tutto il lavoro che facciamo è solo per far crescere i ragazzi in un ambiente sano e avere tutte le conseguenti soddisfazioni sportive".

Maila Morosini Presidente regionale Federginnastica: "Avere l’opportunità di organizzare una tappa del campionato di serie A della ginnastica artistica e anche del campionato di ginnastica ritmica è un’opportunità straordinaria, perché porta in regione un pubblico importante, un turismo sportivo che è certamente un volano economico da non sottovalutare, e, oltretutto, dà grande visibilità alla regione, anche grazie alle dirette nazionali tv. Queste opportunità ce le siamo meritate, anche in funzione dei risultati che abbiamo raggiunto alle recenti olimpiadi. Questo testimonia il fatto che siamo una regione che lavora bene, un territorio accogliente e, chiaramente, tutto questo si riesce ad ottenere con supporto delle istituzioni, che è fondamentale".

