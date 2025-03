Donazione di plasma, campagna in occasione dell'8 marzo

L'Unità operativa complessa (Uoc) di Medicina Trasfusionale della Azienda sanitaria territoriale (Ast) di Ancona, nella ricorrenza della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna dell'8 marzo, celebra le donne con una iniziativa dedicata: la "Giornata giallo-ROSA-plasma" presso i tre presidi di Senigallia, Jesi e Fabriano per incentivare la donazione di plasma, fondamentale per la cura di numerose gravi malattie. È una tipologia di donazione molto indicata per le donne, in quanto non influenza i valori di emoglobina e le scorte di ferro, tipicamente femminili.



La Medicina Trasfusionale della Ast Ancona promuove l'iniziativa insieme ai partner del Sistema Trasfusionale, le Avis dislocate su tutto il territorio provinciale. Dopo i brillanti risultati ottenuti nel 2024, grazie alla vivacità delle Associazioni del territorio e dei volontari, alla generosità delle donatrici e dei donatori e alla professionalità del personale della Unità Operativa Complessa di Medicina Trasfusionale, guidata dal direttore dottor Giuseppe Furlò, si auspica una sensibilità ancora più forte per raggiungere l'autosufficienza nella raccolta del plasma e nella produzione di farmaci plasma-derivati.



