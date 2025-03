Comandante Stradale Marche incontra il dirigente del Coa Pescara

In occasione di una riunione operativa, la dirigente reggente del Compartimento Polizia Stradale Marche ha salutato il dirigente del Centro Operativo Autostradale (Coa) di Pescara, in quiescenza dal prossimo mese maggio.

"Dopo anni di stretta collaborazione e dialogo tra gli uffici, - scrive la Questura - la dottoressa Laura Pratesi ringrazia il dottor Davide Ranalli per la costante disponibilità, la professionalità e l'incondizionato senso di responsabilità dimostrato, porgendogli i migliori auguri per il nuovo inizio".



