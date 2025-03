Cesetti, nessun impegno del ministro su potenziamento sicurezza

"Acquaroli torna a mani vuote da Roma. Nessun impegno da parte di Piantedosi per il potenziamento degli organici delle forze dell'ordine e l'istituzione di un presidio fisso di polizia a Lido Tre Archi". Ad affermarlo è il consigliere regionale del Pd Fabrizio Cesetti in merito alla visita del presidente della Regione Marche al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.

"Dopo tante interrogazioni e mozioni da me presentate negli ultimi quattro anni, - ricorda Cesetti - alcune delle quali approvate all'unanimità dal consiglio regionale, finalmente il presidente Acquaroli ha deciso di recarsi a Roma per incontrare il ministro dell'Interno e sottoporgli la drammatica situazione della sicurezza nella nostra regione, che nel territorio del Fermano rasenta ormai l'insostenibilità".

Così il consigliere regionale del Partito Democratico Fabrizio Cesetti commenta la visita del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.

"Certo - sottolinea Cesetti - i tempi appaiono un po' sospetti, visto che ci troviamo a pochi mesi dalle elezioni regionali, mentre sono ormai anni che intere comunità sono costrette a convivere con l'esasperante crescita dei fenomeni criminali. E lo stesso risultato ottenuto dal presidente durante la riunione al Viminale, ovvero solo l'impegno di una visita istituzionale del ministro Piantedosi nelle Marche, al momento lascia senza risposta le criticità del nostro territorio".

"Mi sarei quantomeno aspettato - osserva Cesetti - che Acquaroli sottoponesse al ministro il caso della provincia di Fermo, la quale, dati dello stesso ministero dell'Interno alla mano, è quella che soffre maggiormente sul fronte della sicurezza. Sarebbe stato auspicabile che il presidente tornasse da Roma con qualche impegno più concreto rispetto alle richieste da tempo approvate dal consiglio regionale come il superamento delle croniche carenze negli organici delle forze dell'ordine, il potenziamento dei presidi di sicurezza e l'istituzione di un presidio fisso di polizia a Lido Tre Archi".

"Invece nulla. Non ci resta quindi che attendere il ritorno nelle Marche del ministro, - conclude il consigliere regionale del Pd - sperando che questa volta si ricordi di passare anche per Fermo, anziché soffermarsi solo nel capoluogo. E voglio sperare che questa visita si svolga quanto prima, perché altrimenti si trasformerebbe solo in una iniziativa di campagna elettorale".



