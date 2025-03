Aree interne picene, formazione gratuita sull'amministrazione

Sono il 7, 10, 12 e 28 marzo le date previste per la formazione gratuita per le Aree Interne Picene, presso l'Unione Montana del Tronto e Valfluvione, ad Ascoli Piceno. Gli eventi rientrano in "Capacity Building Piceno", iniziativa di formazione gratuita finalizzata al rafforzamento della capacità amministrativa del territorio delle Aree Interne Picene, e promossa dall'Unione Montana del Tronto e Valfluvione, sostenuta dalla Regione Marche (con Fondi POC Marche 2014-2020), nell'ambito della Strategia Nazionale Aree Interne (Snai) di Ascoli Piceno. La partecipazione alla formazione è sempre in presenza e gratuita ma è necessario iscriversi al seguente link: https://forms.gle/ALnGtvaP3LVKwCPdA.

Si parlerà di valutazione personale, Mepa, nuovo codice della strada, decreto correttivo al codice dei contratti. Quattro seminari formativi, tutti all'Unione Montana del Tronto e Valfluvione e nel medesimo orario: dalle 9 alle 13.

"Cambiano però ogni volta gli argomenti - attualissimi e utili per chi opera nelle aree interne - e i docenti, sempre esperti indiscussi dei rispettivi settori di competenza".

Ecco lo specifico delle mattinate di formazione.

Venerdì 7 marzo - dalle ore 9 alle 13, per approfondire "La valutazione del personale, delle elevate qualificazioni e dei dirigenti". Docenza affidata a dottor Arturo Bianco, esperto in organizzazione e gestione del personale di Regione ed Enti Locali.

Lunedì 10 marzo, dalle ore 9 alle 13, per parlare di "Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici: le nuove procedure di affidamento diretto in Mepa", con Loris Pierbattista, dirigente ente pubblico nazionale, esperto in e-procurement.

Mercoledì 12 marzo, dalle ore 9 alle 13, con un seminario dedicato a "Polizia Municipale: il nuovo codice della strada".

Docenti: Maggiore A. R. Benedetto Crescenzi, Già Comandante Polizia Locale Porto Sant'Elpidio e dottor Spartaco Galieni, Vice commissario Polizia Locale Porto Sant'Elpidio.

Venerdì 28 marzo - dalle ore 9 alle 13, con l'ultima mattinata di formazione di marzo dedicata a "Istituti e clausole: il decreto correttivo al codice dei contratti (D.Lgs. 209/2024)", con Loris Pierbattista, dirigente ente pubblico nazionale, esperto in e-procurement.



