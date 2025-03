Ad Alceo il plauso di Pesaro per 50 anni di ristorazione

Alceo Rapa ha ricevuto oggi il plauso della città di Pesaro dal sindaco, Andrea Biancani, per i suoi oltre 50 anni di eccellenza nella ristorazione, come la sua carriera racconta.

Inizia preparando pasti per l'Università di Urbino, per poi aprire nel 1972 il ristorante Alceo sul colle Ardizio, fino a che la sua passione per il pesce fresco e i sapori dell'Adriatico lo ha portato a conquistare una stella Michelin dal 2000 al 2010.

"Un ambasciatore illustre dell'enogastronomia del territorio, della convivialità e dell'imprenditorialità declinata alla buona tavola" è la definizione di Alceo, data dal primo cittadino pesarese che ha poi evidenziato la sua "dedizione alla qualità e al forte legame con i clienti" affermando poi che "il suo impegno ha reso Pesaro un punto di riferimento della ristorazione, non solo in Italia, ma nel mondo".



