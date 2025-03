A incontro Forza Italia su aree interne il segretario Tajani

Forza Italia "continua la sua azione di radicamento e ascolto del territorio" con l'evento "Forza Italia, Forza di Territorio!", un appuntamento dedicato alla "crescita delle aree interne attraverso il confronto con le categorie economiche, sociali e produttive". All'incontro, annuncia Forza Italia, che si terrà venerdì 8 marzo 2025 alle ore 16 presso l'Hotel Horizon di Montegranaro (SP Veregnense 94), parteciperà anche Antonio Tajani, segretario nazionale di Forza Italia e ministro degli Esteri.

All'evento interreverranno anche Jessica Marcozzi, segretaria provinciale di Forza Italia Fermo e vice vicaria Regionale, e Francesco Battistoni, segretario regionale Forza Italia Marche.

"Forza Italia - afferma Marcozzi - dimostra ancora una volta di essere presente sul territorio e di voler dare risposte concrete ai cittadini. La presenza del nostro segretario nazionale e ministro degli Esteri Antonio Tajani è un segnale forte dell'attenzione del partito verso le Marche e verso le aree interne, che hanno bisogno di infrastrutture, servizi e opportunità per rilanciare la loro crescita economica e sociale".

"L'evento - sottolinea Forza Italia - sarà un'importante occasione di confronto con amministratori locali, imprenditori e cittadini per raccogliere istanze e proposte da trasformare in azioni concrete a livello regionale e nazionale".



