Villa Igea, Chirurgia generale si presenta ai medici di famiglia

Un open day per presentare ai medici di famiglia le attività e i professionisti della Chirurgia Generale della Casa di Cura Villa Igea. Sabato scorso il dottor Pietro Coletta, responsabile del reparto, ha aperto le porte della struttura sanitaria di via Maggini ad Ancona, che fa parte di Gol - Gruppo Ospedaliero Leonardo: un incontro mirato a far conoscere i percorsi di cura e visitare la clinica e il suo blocco operatorio. Ad aprire la giornata e a portare i saluti del sindaco Daniele Silvetti è stato il dottor Simone Pizzi, presidente del Consiglio comunale.

"E' stato un importante momento di condivisione - ha dichiarato Coletta, responsabile della Chirurgia Generale - di quanto il nostro reparto possa offrire alla cittadinanza. In questi mesi abbiamo puntato l'attenzione sulla creazione dei percorsi diagnostico-terapeutici per i tumori del colon-retto, per le patologie della colecisti, della tiroide e della parete addominale affrontate, a seconda dei casi, in day surgery o con tecniche laparoscopiche, robotiche e transanali. E' stata anche l'occasione per presentare il programma ERIMuS - Enhanced Revovery In Multiple Surgeries, il cui obiettivo primario è l'introduzione di una gestione peri-operatoria del paziente basata sull'evidenza scientifica per il miglioramento dello standard di cura in termini di outcome e di complicanze, creando una collaborazione tra le varie figure professionali coinvolte.

In futuro siamo intenzionati a potenziare le sinergie con i medici del Territorio anche sul fronte della formazione su tematiche di interesse comune".

Servizi e tecnologie. Nella giornata si è dato vita ad un focus sui reparti, servizi e professionisti coinvolti nei vari percorsi di cura come l'Endoscopia, la Diagnostica per Immagini, l'Anestesia, le sale operatorie e l'area di degenza, la Fisiatria e la palestra, la Riabilitazione Nutrizionale e l'Ambulatorio Chirurgico. Per i Medici di medicina generale è stato organizzato anche un tour della Clinica per poter visionare gli spazi e la tecnologia disponibile come il robot chirurgico daVinci, la Nim (Nerve Integrity Monitor) per il monitoraggio del nervo laringeo ricorrente durante la tiroidectomia) e le attrezzature per la laparoscopia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA