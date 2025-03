Tre Team Vannacci nel Fermano

Nascono nel Fermano i Team Vannacci, nel capoluogo di provincia il coordinatore è il professor Paolo Orlandi. "Il generale ed eurodeputato della Lega, Roberto Vannacci, avvia in tutta Italia la costituzione dei Team Vannacci che sono gruppi interni al partito che - fanno sapere dai Team Vannacci del Fermano - fungeranno da correnti politiche, collaborando strettamente con la Lega per promuoverne le idee e si muoveranno con una strategia di "guerra asimmetrica, colpendo l'avversario politico" dal basso.

A Fermo, Paolo Orlandi, che nei mesi scorsi ha ospitato due volte il generale, è stato incaricato di coordinare la nascita del Team locale. "Il gruppo, inizialmente composto da 9 membri - spiegano dal Team - ha già ricevuto decine di adesioni, con numerose richieste per la creazione di nuovi team nei Comuni della provincia. Attualmente sono in fase di costituzione, dopo quello di Fermo, anche dei Team Vannacci a Porto Sant'Elpidio (Fermo) e a Sant'Elpidio a Mare (Fermo).



