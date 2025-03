Toccare per leggere, Lega Filo d'Oro sensibilizza su inclusione

La Lega del Filo d'Oro lancia due incontri gratuiti, il 12 e il 26 marzo, condotti da esperti del settore, per sensibilizzare sull'importanza della lettura tattile come strumento di inclusione e stimolo cognitivo. Gli incontri, aperti a tutti e fruibili sia in presenza che online, offrono un'opportunità unica per approfondire le potenzialità della lettura come strumento di accessibilità. La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria scrivendo a biblioteca@legadelfilodoro.it entro l'8 marzo per il primo incontro e il 22 marzo per il secondo. Gli incontri si svolgeranno presso la Sala Polifunzionale del Centro Nazionale della Fondazione a Osimo (Via Linguetta, 3 - Osimo) e saranno disponibili anche in modalità online, per un'ampia accessibilità. La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria via e-mail entro l'8 marzo per il primo incontro ed entro il 22 marzo per il secondo, scrivendo all'indirizzo e-mail biblioteca@legadelfilodoro.it. Sarà inoltre disponibile un servizio di interpretariato LIS per favorire l'inclusione di tutti i partecipanti rendendo l'iniziativa davvero aperta a tutti.

"La lettura - ricorda in una nota - è uno strumento fondamentale per stimolare l'immaginazione, la curiosità e lo sviluppo cognitivo. Per sensibilizzare sull'importanza della lettura multisensoriale come strumento di inclusione e crescita, la Fondazione Lega del Filo d'Oro ETS - Ente Filantropico promuove un ciclo di incontri dal titolo "Toccare per leggere: un viaggio nel mondo dei libri tattili".

L'iniziativa, a cura del Centro di Documentazione della Fondazione, pone al centro il valore della lettura tattile, essenziale per le persone con sordocecità e pluridisabilità. I libri tattili non sono semplici supporti per la lettura, ma strumenti di autonomia e scoperta, che permettono di esplorare il mondo attraverso il tatto, favorendo la crescita cognitiva e relazionale e l'inclusività.

"Toccare per leggere" è rivolto a genitori, educatori, professionisti e a tutti coloro che sono interessati ad approfondire il ruolo dei libri tattili nei percorsi educativi e formativi. Esperti del settore guideranno i partecipanti in un percorso di scoperta sull'importanza della lettura come strumento di crescita intellettiva e sviluppo delle relazioni interpersonali.

Si terrà il 12 marzo, dalle ore 14.30 alle ore 17.30 "L'importanza della letteratura per l'infanzia", l'incontro con Silvia Giuliani, fondatrice di Cunegunde APS mentre il 26 marzo, dalle ore 14.30 alle ore 17.30 sarà la volta di Fabio Fornasari, Responsabile Scientifico dell'Atelier Tolomeo presso l'Istituto dei Ciechi F. Cavazza di Bologna a tenere "Costruire mondi tattili: il libro sensoriale".

"La lettura è una porta d'accesso alla conoscenza e alla crescita personale. Con questo ciclo di incontri, vogliamo esplorare il potenziale dei libri tattili come strumento di inclusione e crescita per tutti - dichiara Patrizia Ceccarani, Segretario del Comitato Tecnico Scientifico ed Etico della Fondazione Lega del Filo d'Oro - Per le persone con sordocecità e pluridisabilità, la lettura tattile è a tutti gli effetti una forma di comunicazione con il mondo esterno, permettendo loro di entrare in contatto con la realtà in modo autonomo e stimolante.

È quindi cruciale che la preparazione e la sensibilizzazione sull'uso dei libri tattili coinvolgano tutti, poiché solo così possiamo favorire una reale inclusione, creando ponti tra chi ha accesso a risorse tradizionali di lettura e chi invece dipende da questi strumenti per comunicare e crescere. La lettura tattile non solo stimola le capacità cognitive e creative, ma favorisce anche un'interazione più profonda e significativa tra le persone".



