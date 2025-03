Tenta il suicidio sui binari, salvato dalla Guardia di finanza

Tentato suicidio sui binari della stazione ferroviaria di Porto San Giorgio. I militari della guardia di finanza salvano un uomo. Nei giorni scorsi, una pattuglia del Comando provinciale delle Fiamme gialle di Fermo è intervenuta per sventare un tentativo di suicidio sui binari della stazione ferroviaria di Porto San Giorgio mentre stava effettuando un controllo antidroga su alcuni passeggeri in transito. L'allerta è giunta da parte di una ragazza che, notata la presenza di un uomo sui binari, ha segnalato la situazione di pericolo. Uno dei finanzieri, dopo avergli intimato senza successo di risalire sulla banchina, è sceso sui binari e ha afferrato l'uomo, mettendolo in salvo.

I militari hanno dapprima rassicurato l'uomo, avviando una conversazione con lui al fine di calmarlo; lo hanno poi accompagnato all'interno della sala d'aspetto e tranquillizzato.

Dopodiché hanno provveduto all'identificazione del soggetto che ha riferito di essere malato e di voler ripetere il disperato gesto. Subito è stato richiesto l'intervento di un'ambulanza.

Affidato l'uomo alle cure del personale sanitario, i finanzieri hanno scortato i medici nel trasporto verso il pronto soccorso dell'ospedale di Fermo. Da un controllo incrociato eseguito con la questura di Fermo e la Polfer di Ancona, è emerso che la persona, nel corso dell'intervento, aveva rilasciato false generalità. Dall'analisi delle banche dati è risultato a carico dell'individuo un ingente numero di precedenti, tra cui resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, ubriachezza, molestie ed atti osceni in luogo pubblico.



