Silvetti (Anci), Salvini coinvolga i Comuni su decreto balneari

"Chiedo a nome dell'Anci che il ministro Salvini coinvolga i Comuni italiani per la redazione del decreto indennizzi. Le attività di cui i Comuni si devono occupare sono molteplici e spesso si sono trovati in una morsa: da un lato hanno dovuto fronteggiare i ricorsi di imprenditori rispetto a gare già bandite e dall'altro a pronunciamenti della magistratura amministrativa che aveva impugnato invece le proroghe concesse. Come Anci siamo disponibili al confronto". È quanto ha sottolineato il vicepresidente vicario di Anci e sindaco di Ancona, Daniele Silvetti agli Stati Generali del Turismo Balneare organizzati dal Sib.

"Questa situazione - ha proseguito Silvetti - è frutto di un quadro normativo estremamente complesso e lacunoso ma anche contraddittorio non solo nei confronti degli operatori balneari ma anche nei confronti degli Enti locali. È necessario, dunque, un quadro normativo nazionale più uniforme a partire dalla definizione di "imprenditore balneare". Questo è importante anche perché ci troviamo di fronte a pronunciamenti spesso contraddittori che ci mettono - come Sindaci - in una condizione non facile essendo i primi interlocutori degli operatori dovendo dare risposte veloci con le relative assunzioni di responsabilità".

Il vicepresidente vicario dell'Anci ha rimarcato poi il necessario coinvolgimento dei Comuni da parte del ministero "non solo sul completamento del quadro regolatorio e nella stesura degli avvisi pubblici ma anche sulla compartecipazione al gettito dal momento che ai Comuni - ha precisato Silvetti - sono demandate diverse competenze sostenendone tutto il peso dal punto di vista organizzativo e amministrativo che spesso può comportare ritardi".

"Una compartecipazione, secondo i compiti che ci riguardano, perché vogliamo chiaramente dare un servizio efficiente, puntuale e assolutamente all'altezza delle aspettative di questo comparto che sappiamo benissimo essere in grande evoluzione e fondamentale per il sistema Paese. Per questo - ha concluso il vicepresidente dell'Anci - ritengo importante anche il ruolo delle amministrazioni locali e la partecipazione dei Comuni al Tavolo di confronto con il ministero".



