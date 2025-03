'Paghi o suo figlio viene arrestato', 35enne bloccata ad Ancona

Tenta di farsi consegnare denaro e altri preziosi da una 90enne, in precedenza circuita da alcune telefonate truffaldine da parte di complici che le avevano chiesto di pagare per evitare che il figlio dell'anziana venisse arrestato. L'autrice della tentata truffa, una 35enne, non è però riuscita a portare a termine il raggiro per l'arrivo dei figli della 90enne e del genero della stessa, che l'hanno bloccata nonostante il suo tentativo di scappare durante il quale ha anche morso il figlio dell'anziana. Il fatto è accaduto ieri sera in via Varano, ad Ancona: sul posto si è portata una Volante della Polizia e gli agenti hanno arrestato la 35enne per i reati di rapina impropria e tentata truffa aggravata.

I poliziotti erano arrivati sul posto perché alcuni vicini avevano segnalato una lite tra condomini; contestualmente alla centrale era arrivata la telefonata del genero della 90enne che aveva trovato una sconosciuta a casa della suocera. Poi la polizia ha ricostruito gli eventi grazie al racconto dell'anziana e della badante. Quest'ultima aveva ricevuto una telefonata che la avvertiva della necessità di ritirare subito un pacco postale a nome del figlio dell'anziana: si trattava in realtà di una scusa per allontanarla dalla casa. In assenza della badante, altre due telefonate truffaldina erano arrivate all'anziana da un sedicente direttore di banca che le intimava di pagare se voleva evitare l'arresto del figlio che sarebbe stato in grave pericolo. A quel punto si era presentata nell'abitazione la 35enne nel tentativo di farsi consegnare soldi o preziosi: la donna era però riuscita a trafugare solo cinque euro dalla borsetta della 90enne perché, nel frattempo, erano arrivati in casa i figli dell'anziana e il genero. Il trambusto scoppiato in casa in quei frangenti aveva preoccupato i vicini, inducendoli ad allertare il 112 e la Polizia di Stato.

I poliziotti hanno infine arrestato la 35enne che ora attende l'udienza di convalida nelle camere di sicurezza della Questura.

Nel frattempo, nei confronti dell'arrestata, il questore Cesare Capocasa ha già emesso un foglio di via da Ancona in base al quale lei non potrà ritornare in città fino al 2029.



