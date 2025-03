Ordine Avvocati Macerata, prima app nelle Marche per i legali

Aggiornamenti costanti sulle novità legislative, oltre a informazioni di servizio consultabili in tempo reale anche tramite notifiche mirate.

Questi alcuni contenuti dell'app ufficiale dell'Ordine degli Avvocati di Macerata (disponibile gratuitamente su Apple Store e Google Play), realizzata da Giuffrè Francis Lefebvre, leader in Italia nell'editoria professionale e nell'offerta di servizi digitali per i settori legale, fiscale e del lavoro e parte del Gruppo Lefebvre.

L'applicazione è stata presentata questa mattina al Tribunale di Macerata, alla presenza, tra gli altri, di Paolo Parisella, Presidente Ordine degli Avvocati di Macerata, e Antonio Delfino, Direttore Relazioni esterne e istituzionali di Giuffrè Francis Lefebvre. "Un servizio ulteriore per l'avvocatura maceratese che consente un costante e proficuo aggiornamento anche delle iniziative e delle comunicazioni dell'Ordine, strumenti di interesse ed utilizzo da parte dei colleghi", il commento di Parisella. Giuffrè Francis Lefebvre mette a disposizione dei professionisti i contenuti dei suoi codici di diritto civile, diritto penale, procedura civile, procedura penale e diritto amministrativo e, grazie alla sincronizzazione con la prestigiosa banca dati DeJure, l'app garantisce aggiornamenti tempestivi in linea con le pubblicazioni legislative sulla Gazzetta Ufficiale. Inoltre, per rendere immediatamente reperibili le informazioni più rilevanti, il riquadro "Focus Novità" mette in evidenza le principali evoluzioni giurisprudenziali relative all'articolo in consultazione. "L'app dell'Ordine degli Avvocati di Macerata rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di digitalizzazione e innovazione avviato nel 2022 da Giuffrè Francis Lefebvre, con l'obiettivo di offrire agli avvocati uno strumento innovativo per agevolare gli iscritti nel lavoro di tutti i giorni", ha concluso Delfino.





