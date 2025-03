La stele per festeggiare i 100 anni di don Domenico Grandoni

Festa nella chiesa di Fabriano (Ancona) per i 100 anni di don Domenico Grandoni, sacerdote molto conosciuto in tutto il Fabrianese. Per l'occasione è stata anche inaugurata una stele commemorativa per ricordare la grazia ricevuta da San Silvestro il 6 settembre 1958, quando don Domenico fu protagonista di un grave incidente sulla strada che conduce all'omonimo eremo.

Al taglio del nastro era presente anche la sindaca di Fabriano Daniela Ghergo. "La stele commemorativa - ha detto la prima cittadina - è stata inaugurata dal priore del monastero di San Silvestro don Vincenzo Bracci sulla strada che conduce all'eremo. Auguri don Domenico per questo bellissimo traguardo e grazie da parte della città di Fabriano per il servizio compiuto insieme ai monaci Silvestrini per il bene della comunità fabrianese".



