Jovanotti, "salito sul palco è stata botta più forte da sempre"

"Quando solo salito sul palco e vi ho visto è stata la botta più forte da quando salgo sui palchi. Ci siamo divertiti, la band è pazzesca e la macchina scenica è proprio come l'abbiamo pensata, è una Ferrari a energja floreale, solare, umana. Una Ferrari a pedali e a petali che va alla velocità della luce e a passo di danza". Lo scrive Jovanotti sui suoi profili social, la mattina dopo il debutto del Palajova, il tour nei palazzetti che segna il ritorno dell'artista dopo lo stop a causa del grave incidente in bici del 2023.

"Ho dormito molto poco, si chiama adrenalina. La mattina dopo la 'prima' è piena di sole e stasera si replica lo show. Adesso mi ricostruisco e nel pomeriggio prima di aprire il Palajova di Pesaro facciamo una riunione per dirci come è andata con tutta la squadra, perché è andata bene benissimo strabenissimo quindi sarà una riunione breve soprattutto per dirci avanti tutta", scrive ancora.

"Grazie ancora per questa accoglienza".



