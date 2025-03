Irregolarità e lavoro in nero, tre imprenditori denunciati

Nell'ambito di controlli sulla regolarità e sulla sicurezza sul lavoro nelle aziende agricole del Fermano, tre imprenditori sono stati denunciati. In un'azienda trovati anche tre lavoratori in nero.

A conclusione di un'attività ispettiva i carabinieri hanno denunciato e sanzionato tre titolari di aziende agricole del Fermano. In particolare, il titolare di un'azienda agricola con sede a Petritoli (Fermo) è stato sanzionato per omessa conformità dei luoghi di lavoro. Un altro imprenditore operante a Falerone (Fermo) è stato segnalato per la mancata redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze.

Durante il medesimo controllo, è emerso che il titolare di un'azienda agricola a Montegiorgio (Fermo) aveva invece occupato in nero tre lavoratori di nazionalità italiana su un totale di quattro impiegati, situazione che ha comportato l'adozione di un provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale per lavoro nero. Nel complesso, sono state elevate sanzioni per un ammontare totale di 27mila euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA