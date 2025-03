Il Sant'Arcangelo sarà la nuova casa di carnevale e musica

Procedono le demolizioni interne al complesso del Sant'Arcangelo, destinato a diventare un nuovo polo culturale del comune di Fano. Ieri mattina il sindaco, Luca Serfilippi e l'assessore ai lavori pubblici, Gianluca Ilari, hanno effettuato un sopralluogo, confermando l'obiettivo di concludere questa fase entro l'estate. Nei nuovi spazi nasceranno il museo del carnevale e aree dedicate alle associazioni, con soluzioni innovative come la climatizzazione naturale.

"Restituiremo alla città uno spazio di straordinario valore storico e culturale, rendendolo vivo e fruibile per tutti" ha dichiarato Serfilippi, sottolineando il ruolo del Sant'Arcangelo come "sede della fabbrica del carnevale e della casa della musica".

L'assessore Ilari ha illustrato poi gli aspetti tecnici: "Saranno preservati i muri perimetrali, ma gli interni subiranno una trasformazione radicale secondo il progetto di Italo Rota - aggiunge - ogni fase di demolizione è complessa e va ingegnerizzata con attenzione, il cantiere proseguirà senza sostanziali variazioni rispetto al progetto approvato".



