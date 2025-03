Il musical Aggiungi un Posto a Tavola alle Muse di Ancona

A 50 anni dal suo trionfale debutto al Teatro Sistina di Roma senza mai uscire dalle scene italiane, il musical di Garinei e Giovannini 'Aggiungi un posto a tavola' arriva al Teatro delle Muse di Ancona con quattro repliche quasi sol out dal 7 al 9 marzo prossimi. Scritto da Jaja Fiastri su musiche di Armando Trovajoli e coreografie di Gino Landi, lo spettacolo viene presentato nella ripresa teatrale di Marco Simeoli e vede tra gli interpreti Lorella Cuccarini nel ruolo di Consolazione e Giovanni Scifoni in quello di Don Silvestro.

La storia, ispirata alla pièce di David Forrest 'After me the deluge (Dopo di me il diluvio), racconta la vicenda di Don Silvestro, parroco di un paesino montano incaricato da Dio di costruire un'arca per salvare i suoi abitanti da un secondo diluvio universale. Ma la sua azione è contrastata dal sindaco del posto Crispino, la cui figlia Clementina è innamorata del parroco, e da una donna di facili costumi, Consolazione, pericolosa distrazione per gli uomini del villaggio. A complicare le cose arriva anche il divieto a costruire l'arca di un cardinale inviato da Roma che blocca il progetto, cosicché l'arrivo della pioggia coglie gli abitanti senza via d'uscita mentre il parroco, l'unico ad essere entrato nell'arca con Clementina, decide eroicamente di abbandonarla per condividere lo stesso destino dei suoi fedeli. Commosso da tanta dedizione, Dio decide allora di fermare il diluvio con una conclusione a lieto fine che lo vede condividere dall'alto una tavola in festa con i paesani. Il musical che al suo esordio con Johnny Dorelli, Bice Valori, Paolo Panelli e Daniela Goggi, aveva incassato un miliardo e 300 milioni di vecchie lire solo nella prima stagione, arriva ad Ancona nella sua ripresa dopo quattro tournée d'ininterrotto successo. Tra gli interpreti, Marco Simeoli (sindaco Crispino), Sofia Panizzi (Clementina), Francesco Zaccaro (Toto), Francesca Nunzi (Ortensia), mentre lo scomparso Enzo Garinei sarà 'La voce di lassù'. Coreografie e costumi di Giulio Coltellacci, direzione musicale di Maurizio Abeni.

Sabato 8 lo spettacolo avrà due repliche rispettivamente alle 16 e alle 20,45, mentre domenica inizierà alle 16,30.



