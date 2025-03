Giornata della donna: un mese di iniziative in città

"Eva e le altre - Donne ogni giorno, non solo l'8 marzo" questa la rassegna di eventi promossa dal comune di Fano che dedica l'intero mese di marzo alla valorizzazione del ruolo femminile attraverso eventi culturali, artistici e di sensibilizzazione, andando oltre la singola giornata internazionale della donna.

Il programma si apre il 7 marzo con "La rocca è donna" che vedrà la rocca Malatestiana diventare un palcoscenico di performance artistiche, l'8 marzo invece si andrà da letture per bambini, alla presentazione del libro "La storia di Sandra" curato dalla fondazione Giulia Cecchettin, fino al "Concerto rosa" con l'orchestra Olympia. Il 9 marzo, l'incontro "Donne e sport tra successi e nuove sfide" porterà testimonianze di atlete, con la firma della carta etica dei diritti delle donne nello sport.

Tra gli appuntamenti di approfondimento, il 10 marzo alla mediateca Montanari si parlerà di violenza di genere con il magistrato Valerio de Gioia, mentre il 15 marzo sarà dedicato al benessere femminile. Il 23 marzo un incontro sulla maternità e il 29 marzo "Rosso vitae" esplorerà il legame tra donne e mondo del vino.

Ad arricchire la rassegna, tre mostre accompagneranno il pubblico per tutto il mese: Forme di donna, Oltre il volto e Femme au Theatre, insieme a un'installazione di sensibilizzazione creata dagli studenti del Polo 3.



