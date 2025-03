Festa dei cento giorni: inclusiva, sicura ed ecosostenibile

"Saranno dei 100 giorni all'insegna del divertimento, dell'ambiente, dell'inclusione e della sicurezza". Così Federico Rubino, co-organizzatore dell'evento descrive la giornata che attende studenti e studentesse il 10 e il 14 marzo e che segnerà l'inizio del passaggio da studenti ad adulti.

"Sarà l'evento più grande mai realizzato per questo tipo di festività, coinvolgeremo quasi 9 mila studenti da Marche, Toscana, Umbria ed Emilia Romagna - racconta Rubino - per questo abbiamo pensato che, oltre al divertimento, fosse importante far passare anche il messaggio che la movida può essere molto di più".

"Sarà un evento a impatto zero per l'ambiente poiché abbiamo commissionato il riciclo di 6 tonnellate di plastica - dice il co-organizzatore - allo stesso tempo abbiamo pensato ad un programma e a delle location accessibili per tutti, anche per chi ha difficoltà motorie, e che possano soddisfare le esigenze alimentari di tutti, siano esse dovute a intolleranze, allergie o a motivazioni etiche - aggiunge - così come ogni spostamento sarà supportato da mezzi che consentiranno ai giovani di muoversi in sicurezza, evitando di mettersi alla guida dopo aver bevuto".

Rubino spiega poi le motivazioni di tutto ciò: "Vogliamo che sia un evento sicuro, dove nessuno debba sentirsi escluso o abbia difficoltà nel partecipare al pranzo piuttosto che all'aperitivo o alla festa finale - dichiara - i cento giorni sono un momento importante per tutti gli studenti, abbiamo voluto cogliere l'occasione per far passare questi messaggi, poiché ci rivolgiamo a giovani che tra qualche mese saranno adulti e dunque ci auguriamo possano far tesoro di temi maturi e importanti per la nostra società, che deve rispettare l'ambiente e le persone, senza nessuna distinzione o pregiudizio".

Riguardo l'evento in sé, il programma, come racconta il co-organizzatore, sarà strutturato in varie fasi: "Si inizierà con il pranzo in vari locali della città di Pesaro, poi ci sarà l'apericena e la festa all'aperto in viale Ceccarini a Riccione e infine la grande serata al Cocoricó".



