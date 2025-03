Concerto Jovanotti: fermate 3 persone con zaini pieni di birra

Nella prima delle serate dedicate ai concerti di Jovanotti a Pesaro, la polizia di Stato ha sorpreso tre persone, poi sanzionate, intente a vendere birre in bottiglie di vetro senza autorizzazione. I soggetti, tutti e tre di origine napoletana e di età compresa tra i 23 e i 38 anni, sono arrivati in città con un furgone noleggiato a Bolzano, e hanno tentato di accedere all'interno del palazzetto venendo però fermati con due zaini pieni di bottiglie e ricevendo una sanzione pari a 5.000 euro totali di ammenda.

I soggetti, identificati, risultavano già noti alle forze dell'ordine con un "curriculum" dello stesso tenore, con sanzioni per analoghi motivi a Milano, Belluno, e trasferte estere (come nel caso del concerto degli ACDC in Germania).

Dopo il fermo sono stati poi accompagnati e fotosegnalati in questura per gli accertamenti di rito, a uno dei tre è stato notificato il provvedimento di sospensione di un ordine di carcerazione.



