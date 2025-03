Cezary Poniatowski è il vincitore del Premio Ermanno Casoli

È l'artista polacco Cezary Poniatowski il vincitore della XXIII edizione del Premio Ermanno Casoli, uno dei più importanti riconoscimenti internazionali dedicati al rapporto tra arte e impresa, assegnato dalla Fondazione Ermanno Casoli di Fabriano (Ancona). L'artista realizzerà un'opera d'arte site-specific per lo stabilimento di Elica Group Polska, la sede di Elica a Jelcz-Laskowice in Polonia, che quest'anno celebra il suo ventesimo anniversario.

"Siamo orgogliosi che il Premio Ermanno Casoli, un progetto che incarna i valori identitari di Elica, si tenga per la prima volta nello stabilimento in Polonia", il commento di Francesco Casoli, presidente di Elica: "crediamo che l'arte sia un potente strumento di connessione e sviluppo e siamo entusiasti di vedere come questo progetto coinvolgerà la comunità aziendale".

Secondo Marcello Smarrelli, direttore artistico della Fondazione Ermanno Casoli, "grazie alla sua pratica artistica che affronta questioni cruciali quali la condizione umana e il suo rapporto con la tecnologia e l'ambiente, siamo certi che il contributo di Cezary Poniatowski avrà un impatto profondo e duraturo sull'azienda e sui suoi dipendenti".

Partendo da queste considerazioni, Cezary Poniatowski, coinvolgendo direttamente i dipendenti, si concentrerà su una funzione vitale come il respiro, sia come processo fisiologico sia come metafora di circolazione, flusso e trasformazione.

Interagendo con le tecnologie avanzate di Elica, che regolano e ottimizzano la saturazione dell'aria, il progetto metterà in relazione tali processi con i più ampi scambi metabolici che avvengono nei corpi individuali e collettivi. L'opera sarà inaugurata a giugno prossimo nella sede di Elica Group Polska a Jelcz-Laskowice, Polonia.



