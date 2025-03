Carnevale di Ascoli gran chiusura in attesa delle premiazioni

Gran chiusura del Carnevale di Ascoli Piceno che ha visto presente nel pomeriggio di oggi anche il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, accolto dal sindaco Marco Fioravanti. Complice la giornata di meteo favorevole, migliaia di persone hanno invaso il centro storico ascolano godendo delle mascherate messe in scena che hanno messo alla berlina gli stessi politici. In serata sono state rese note le nomination del concorso mascherato i cui vincitori verranno proclamati domenica 9 marzo al teatro Filarmonici quando verranno resi noti i nomi della Mascherina d'Oro e della mascherina d'Argento.

Una giornata di festa che ha visto protagonisti anche gli altri Carnevali storici del Piceno. A Offida il pomeriggio in maschera si è concluso con li Vlurd, le fascine date alle fiamme al centro della piazza principale. La processione de li Mocculi è stata immancabile protagonista a Castignano.

Il Carnevale vivrà un'appendice inattesa domenica prossima a San Benedetto del Tronto quando verrà recuperata la sfilata dei carri rinviata domenica a causa del maltempo.



