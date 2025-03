A Tipicità il patrocinio di Padiglione Italia ad Expo di Osaka. Importante riconoscimento per la 33/a edizione di Tipicità Festival, che proietta la manifestazione marchigiana in un prestigioso scenario internazionale: quello dell'Esposizione Universale che si terrà in Giappone, ad Osaka, dal 13 aprile al 13 ottobre prossimi.

"L'impegno nella promozione della tradizione gastronomica italiana e delle sue eccellenze locali fa di Tipicità un ponte tra territori, culture e realtà imprenditoriali italiane", commenta l'ambasciatore Mario Vattani, Commissario generale per l'Italia a Expo 2025 Osaka.

"La recente missione in Giappone per la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, seguita da quella alla prestigiosa Ritsumeikan University di Kyoto che ha aperto collaborazioni in ambito accademico - aggiunge Vattani - proseguirà anche a Expo 2025 Osaka con la settimana dedicata alla Regione Marche dal primo al 7 giugno al Padiglione Italia. Il Patrocinio del Commissariato a Tipicità è una tappa importante nel percorso di valorizzazione delle realtà territoriali e del ruolo della nostra cultura eno-gastronomica come strumento di promozione dell'Italia sul palcoscenico globale di Expo e nel mondo".

Il patrocinio consentirà a Tipicità di inserire negli strumenti di comunicazione, il logo ufficiale di Padiglione Italia accanto al proprio brand. L'Ambasciatore Vattani aveva visitato Tipicità lo scorso anno, svelando in anteprima i progetti di Padiglione Italia durante un evento negli spazi espositivi del Fermo Forum.

Il brand ombrello di Tipicità sarà presente dal primo al 7 giugno, in occasione della settimana di partecipazione della Regione Marche a quello che è considerato l'evento dell'anno.

Per Tipicità si tratta di una conferma, in quanto aveva ottenuto analogo riconoscimento in occasione dell'Expo di Milano, svoltasi nel 2015 nel capoluogo lombardo. Proprio da quella partecipazione prese avvio l'innovativo progetto del Grand Tour delle Marche.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA