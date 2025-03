A Macerata la Via Crucis torna in Cattedrale dopo il restauro

Nella Cattedrale dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista di Macerata, oggi pomeriggio è stata inaugurata la Via crucis, della quale è appena terminato l'intervento di restauro, progettato ed eseguito dall'Istituto di restauro delle Marche.

L'inaugurazione si è articolata in due momenti. Prima una presentazione delle 14 opere pittoriche, di ambito italiano del XVII secolo, del loro portato simbolico e delle caratteristiche tecniche, delle operazioni eseguite. Poi il rito di benedizione delle stazioni della Via crucis presieduto dal vescovo Nazzareno Marconi. "Con il restauro della Via crucis, la Cattedrale si completa di un elemento non secondario - ha spiegato il religioso - Questa Via crucis segna un cammino che va da una condanna ingiusta e dalla morte di un innocente fino all'attesa della Resurrezione". "La Via crucis - ha detto il vescovo - è un pellegrinaggio di speranza che pur non nascondendosi ai mali del mondo non vi si arrende e va verso un futuro che tutti speriamo sia costruttivo, migliore, di bene e di pace". "È questo - ha concluso mons. Marconi - il segno che vogliamo lasciare con questa Via crucis".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA