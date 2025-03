A evento 'InLife' ad Ascoli scienziati di fama mondiale

Scienziati di fama mondiale, esperti di sostenibilità, economisti e policy maker internazionali si riuniranno ad Ascoli Piceno dal 27 al 30 marzo prossimi per il primo forum globale sulla qualità della vita che si terrà al Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno. Tra i protagonisti di "InLife - International quality life forum", ci saranno figure di spicco come il medico inglese Helen Kingston, il professor Paolo Galli, il professor Luigi Fontana dell'Università di Sydney e Katie Wilson, ex vice sottosegretario all'alimentazione del governo Obama.

Il coordinatore scientifico David Mariani ha sottolineato, stamani in conferenza stampa a Roma, l'importanza dei contributi che questi esperti porteranno: "studi recenti - ha osservato - dimostrano che strategie innovative possono migliorare il benessere e ridurre i costi sanitari. Helen Kingston, ad esempio, ha rivoluzionato l'assistenza agli anziani puntando sulla socialità, con un impatto straordinario sul sistema sanitario britannico". "Paolo Galli - ha aggiunto - è stato riconosciuto da Oxford tra i 15 scienziati più influenti della storia, mentre Luigi Fontana è uno dei massimi esperti mondiali di medicina dello stile di vita. Katie Wilson, invece, ha lavorato per il governo degli Stati Uniti nella promozione di abitudini alimentari sane a livello istituzionale".

A coordinare i lavori sarà il giornalista e conduttore Rai Massimiliano Ossini, marchigiano di adozione, che ha espresso il suo entusiasmo per l'iniziativa: "Le Marche rappresentano un modello di vita in equilibrio tra tradizione e innovazione - ha spiegato - È qui che ho scelto di crescere i miei figli, proprio per la qualità della vita che il territorio offre.

Questo forum è una straordinaria occasione per raccontare e valorizzare un modello di benessere basato su sostenibilità, socialità e salute".

Alla conferenza stampa di presentazione presso la sala stampa della Camera dei Deputati, sono intervenuti anche il presidente della Camera di Commercio Gino Sabatini, il presidente del Bim Tronto Luigi Contisciani, e i coordinatori scientifici David Mariani e Carlo Bachetti Doria, che hanno illustrato i contenuti del forum e il metodo di selezione degli ospiti: "abbiamo individuato relatori che non solo abbiano visione strategica, ma anche la capacità di trasformare idee in progetti concreti, coinvolgendo pubbliche amministrazioni e aziende per rendere realizzabili le soluzioni proposte", ha spiegato Bachetti.

Il presidente della Camera di Commercio delle Marche, Gino Sabatini, ha evidenziato il legame tra economia e qualità della vita, ricordando che l'ente è stato tra i promotori della Carta di Spalato, un documento per la valorizzazione della dieta mediterranea nell'area adriatico-ionica: "Il forum sarà l'occasione per presentare ufficialmente questa iniziativa, che coinvolge 44 Camere di Commercio di nove paesi". Anche il Bim Tronto sarà partner dell'evento.

Il presidente Luigi Contisciani ha sottolineato l'importanza della sinergia tra salute, agricoltura e ambiente: "da anni lavoriamo su progetti per la crescita sostenibile del territorio - ha sottolineato - InLife rappresenta un'opportunità straordinaria per mettere a sistema queste esperienze e tracciare nuove strategie di sviluppo".



