8 Marzo, le iniziative del Comune di Ancona alla Mole

L'8 Marzo- la giornata internazionale della donna si celebra nel sabato pomeriggio alla mole vanvitelliana di Ancona con una serie di eventi gratuiti.

L'Amministrazione comunale ha organizzato "La giornata della Donna - Amata e Informata" presso la Mole a partire dalle ore 16. A cura dell' assessorato alle Pari Opportunità e in collaborazione con le associazioni del territorio la Mole, dalle 16 alle 20, osserva il Comune, "diventerà punto di incontro per informarsi, confrontarsi e trascorrere momenti artistici e musicali assieme, con l'obiettivo di valorizzare la comunità femminile del territorio e di promuovere reti di conoscenza e di sostegno reciproco tra le cittadine di ogni età, cultura, appartenenza". A fianco del Comune, "il Forum delle Donne, la sezione Fidapa di Ancona Riviera del Conero, Inner wheel sezione di Ancona e Soroptimst club, Fondazione Ospedale Salesi, Associazione Patronesse Salesi, Centro Psicosintesi, Unicef, Free Women e, inoltre, Cantine Moroder". Negli spazi della Sala Polveri, "associazioni e ordini professionali saranno a disposizione per attività, occasioni di counseling e sportelli informativi. Per le mamme sarà attivo un servizio di intrattenimento di bambini grazie a Uisp Ancona".

L'apertura della Giornata della Donna avrà luogo alle 16 nella sala Polveri con un brindisi di benvenuto offerto dalle Cantine Moroder e una piccola degustazione a cura di Fior di Grano a margine dei saluti istituzionali, portati dall'assessore alle Pari Opportunità Orlanda Latini.

Le intervenute potranno ammirare la mostra espositiva dell'artista Federica Toppan con le sue sculture in bronzo e argilla cotta smaltata, e dell'artista Alessandro Bravi con le sue opere dedicate alla bellezza della Donna; potranno partecipare a "Siediti, respira, ascolta il tuo cuore", momenti di meditazione a cura dell'Associazione L'albero della Gentilezza. Insieme al Centro Psicosintesi di Ancona chi vorrà potrà condividere l'esperienza del percorso "La dimensione del femminile" condotto da Giovanna Capogrossi; Fidapa Sezione Ancona - Riviera del Conero, promuoverà la Carta dei Diritti delle Bambine e sarà presente con giochi di gruppo e angolo delle letture.

L'Associazione Italo Polacca delle Marche sarà in Sala Polveri con un gioco da tavolo per promuovere la conoscenza delle bellezze della Polonia e di ispirazione per l'amicizia tra i popoli. Tra le altre realtà ci sarà anche l' Associazione sportiva karate Ancona che si occupa da più di 20 anni di Difesa Personale femminile con il corso di antiaggressione "Donna in Difesa": verranno forniti consigli pratici su come prevenire situazioni potenzialmente pericolose e saranno illustrate tecniche semplici ed efficaci per difendersi e disimpegnarsi in caso di necessità.

Alle 17, in Sala Boxe, il Convegno "Il Soroptmist in tre parole" con tre relatrici d'eccezione, la docente universitaria Marta Cerioni, l'imprenditrice Monica Gabrielli e la giornalista Agnese Testadiferro. Moderatrice la dottoressa Cinzia Nicolini presidente Soroptimist International d'Italia club di Ancona. Al centro i temi dell'empowerment femminile, del contrasto alle diseguaglianze e della lotta agli stereotipi.

Alle 17.30 concerto di arpa con Melissa Bucella Alle ore 18.00 all'esterno della Mole la Fiaccolata contro la Violenza verso le donne con l'Associazione Terza Via, che da molti anni organizza questa (mensilmente) e altre iniziative, coinvolgendo la cittadinanza.

Per chiudere la giornata, alle ore 18.30, presso l'Auditorium della Mole Vanvitelliana, spettacolo musicale dedicato a Edith Piaf con Sara Jane Ghiotti e il Gershwin quintet. Il concerto è un'occasione unica di riflessione sulla condizione della donna artista e professionista. Dal racconto della vita di Piaf, simbolo di passione e sacrificio, e l'esecuzione di brani intramontabili, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio che intreccia musica e narrazione, mettendo in luce il dissidio tra carriera e vita personale L'interpretazione intensa della cantante jazz Sara Jane Ghiotti, vincitrice del Premio Ciampi, insieme alla straordinaria esperienza del Gershwin Quintet, noto per la sua approfondita ricerca sull'opera di Gershwin, arricchirà il programma della rassegna con un dialogo tra chanson française e jazz. L'esecuzione di celebri brani -uno tra tutti il brano portabandiera delle donne Non, je ne regrette rien, darà voce a un confronto tra epoche e generi, sottolineando il ruolo delle donne nella storia della musica e nella società. Il coordinamento della Giornata è svolto da Monica Picciafuoco, specializzata del management di eventi cittadini, destinati a piccoli e grandi.

"Per la prima volta alla Mole nella Giornata dell'8 marzo- spiega l'assessora Latini - con questa iniziativa vogliamo portare all'attenzione collettiva le donne, la loro forza, il loro impegno, i loro sacrifici, le loro capacità e sollecitare un pieno riconoscimento del loro ruolo nella società e il pieno rispetto che meritano. Ringrazio le associazioni cittadine che si sono messe a disposizione per farsi conoscere con le loro attività e servizi a disposizione di donne e famiglie, e per promuovere una crescita culturale collettiva che ne sancisca i diritti e la piena parità. Vi aspettiamo, tutte e tutti".

Ecco le associazioni che parteciperanno: Associazione Patronesse Salesi, Associazione Essere Felici, Associazione City Angels, Fondazione Ospedale Salesi, Unicef Ancona, Centro Psicosintesi Ancona, Donne e Giustizia Centro Antiviolenza, Associazione Creasciamo, Commissione Pari e Oppotunità, Free Woman Odv, A.n.d.o.s Onlus, Donne in Difesa, Ancri di Ancona, Donne e Giustizia Centro Antiviolenza Ancona, Uisp, Associazione Autonomia e'Vita, L'Albero della Gentilezza, Inner Wheel Ancona Riviera del Conero, Movimento per la Vita, Amnesty International, Forum Cittadino Donne, Ornella di Silverio (Sef Stamura), Laurita Pergolesi (Associazione Terza Via), Giovanna Righi (Fidapa - Bpw Italy).

Con l'esposizione artistica: le sculture di Federica Toppan.

I quadri di Alessandro Bravi. Sempre alla Mole, in occasione della Giornata internazionale della donna, sarà possibile visitare presso il Museo statale Omero, la mostra L'ombra vede di Enzo Cucchi che aderisce all'iniziativa ministeriale dei musei con accesso gratuito alle donne: le visitatrici potranno accedervi gratuitamente e, alle 16:30, partecipare a una visita guidata.



