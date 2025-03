8 marzo, Bora 'in Italia e Marche molto da fare per i diritti'

"In Italia e nelle Marche c'è ancora molto da fare in tema di diritti". Lo affermano la consigliera regionale del Pd Manuela Bora, la scienziata politica di Possibile Marche Alice Cavalieri e la consigliera federale di Europa Verde Marche Rossana Del Regno. "Fino a quando la parità di genere non sarà pienamente raggiunta e la cultura maschilista e patriarcale sconfitta, - aggiungono - l'8 marzo non potrà che essere una giornata di denuncia".

"Anche quest'anno, l'8 marzo sarà un'occasione per riflettere e agire": i Giovani Democratici Ancona, Possibile ed Europa Verde invitano la cittadinanza alle ore 10 al circolo Eresia di Ancona, dove, alla presenza delle tre relatrici moderate da Eleonora Domesi di Possibile Ancona, si discuterà di "Donne in politica e rappresentanza di genere".

"Questa iniziativa congiunta delle forze di centro-sinistra si concentrerà su temi di grande attualità, come la parità salariale, - fanno sapere i dem - la difficile conciliazione vita lavoro, i diritti riproduttivi, la piena partecipazione delle donne alla vita politica e istituzionale, sociale ed economica, il contrasto alla violenza di genere. Il prossimo 8 marzo e tutti i giorni saranno l'occasione giusta per riaffermare l'impegno collettivo verso un mondo più giusto".





