Tutela ambientale, sei Bandiere Verdi a scuole di Ancona

Sei le Bandiere Verdi assegnate alle scuole di Ancona che hanno aderito al Programma Eco-Schools nell'anno scolastico 2024. Sono state consegnate questa mattina in Comune a progetti per la sensibilizzazione e promozione della tutela ambientale, con il coinvolgimento di oltre 1.200 studenti. Le iniziative di educazione ambientale svolte durante l'anno scolastico, hanno anche contribuito alla candidatura e all'ottenimento del riconoscimento della Bandiera Blu.

Le scuole coinvolte: le primarie L. Da Vinci e A. Frank (I.C.Posatora Piano Archi), la primaria De Amicis e la scuola dell'infanzia Piaget (I.C. Novelli Natalucci), le primarie Faiani ed Antognini (I.C. Cittadella - Margherita Hack).

Gli studenti sono stati premiati dall'assessora alle Politiche Educative, Antonella Andreoli: "il coinvolgimento delle scuole, la partecipazione attiva da parte di tutti, alunni, insegnanti, genitori, - ha detto l'assessora - ha formato una coscienza collettiva sull'importanza della salvaguardia dell'ecosistema, di azioni responsabili e impegno della comunità scolastica per lo sviluppo sostenibile".

Il programma Eco-Schools, è uno dei programmi internazionali della Foundation for environmental education (Fee) per l'educazione, la gestione e la certificazione ambientale. La Fee, che valuta i progetti ed assegna le Bandiere Verdi, è riconosciuta dall'Unesco come leader mondiale nel campo dell'educazione ambientale e dell'educazione allo sviluppo sostenibile.

Ogni anno aderiscono ad Eco - Schools, 20 milioni di studenti, 56mila scuole in 70 paesi e rappresenta il programma di educazione alla sostenibilità ambientale più realizzato al mondo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA