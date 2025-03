Rissa sul lungomare di Porto San Giorgio, 8 giovani denunciati

Dopo la rapina di un cellulare, ad opera di un trio di giovani, nella notte tra sabato 11 e domenica 12 maggio, si era scatenata una rissa sul lungomare Antonio Gramsci a Porto San Giorgio (Fermo) vicino al parco giochi Bambinopoli. Nei giorni scorsi, i militari della Stazione Carabinieri di Porto San Giorgio, a conclusione di una laboriosa e lunga attività investigativa, hanno identificato e denunciato otto persone, responsabili in concorso del reato di rissa aggravata.

La genesi della rissa è attribuibile all'avvenuta rapina di un telefono cellulare ad opera di un trio di giovani, tra cui un minore, azione fermamente contrastata dalla vittima coadiuvata dai suoi amici. L'iniziale alterco tra i gruppi coinvolti, consumatosi nel vano tentativo di ottenere la restituzione del dispositivo sottratto, era degenerato in uno scontro fisico tra le parti.

I giovani, tutti di età compresa tra i 17 e 25 anni e di diverse nazionalità tra cui italiani, marocchini, tunisini ed egiziani, erano già noti alle forze dell'ordine e gravati da numerosi precedenti, coinvolti in analoghi episodi di violenza consumati sempre nella provincia di Fermo.



