Questa sera primo live del nuovo tour di Jovanotti

Cresce l'attesa a Pesaro per la prima del nuovo tour di Jovanotti che debutterà questa sera alla Vitrifrigo Arena con il suo PalaJova. Sarà la prima delle quattro serate previste nel Pesarese (le altre in programma saranno il 5, 7 e 8 marzo). Sono attese in città oltre 40mila persone per un evento che richiede, tra preparazione e concerto, il supporto di 120 persone e 20 giorni, tra l'allestimento e lo spettacolo live.

Come ogni grande momento c'è anche grande attesa e questo porta in città persone di età diversa, provenienti anche da città lontane e soprattutto in fila dall'alba, per entrare per primi. "Siamo arrivati ieri, assieme anche ad un gruppo di siciliani, e siamo qui all'ingresso dalle 5:45 di questa mattina - raccontano alcuni fan provenienti da Bari, Vicenza, Pescara, Trani, Eboli e Perugia -, abbiamo preso il biglietto appena è uscito, non potevamo mancare, siamo suoi fan da quando andavamo alle medie. Poi, per questo tour, al sud non sono previste date - aggiungono - ovviamente non ci limiteremo solo a questa tappa, ne abbiamo altre 2-3 in programma".

Una costante, quella di questo gruppo di ragazzi, che li porta a seguire Jovanotti ovunque e da sempre: "Almeno due date per ogni tour dobbiamo farle, tra tutti se sommiamo i live visti superiamo tranquillamente la cinquantina". "Questa sera ci aspettiamo che ci stupisca come sempre, con qualcosa di inedito ma anche dei grandi classici - commentano i ragazzi - ci ha detto che staremo con la testa verso l'alto, siamo curiosi di sapere il perché".

Una vera e propria fanbase storica, quella già presente alla Vitrifrigo, come racconta il loro stesso curriculum. C'è Roberto Tarantini, da Vicenza, 32 anni e musicista della Jova Safari, una tribute band di Jovanotti. Angelica Bruno, da Trani, 50 anni, si definisce "maestra elementare con emozioni complesse" per citare una canzone del suo iconico artista. D'Andrea Alberto, da Villa Celiera (in provincia di Pescara), ha 45 anni e segue Jovanotti da almeno 30 anni, così amante dell'artista che ha chiamato suo figlio Lorenzo.

Lele 21 (così si fa chiamare), viene invece da Bari, età 46 anni, lo segue dalle elementari, ha una parete di vinili autografati ed ha trasmesso la sua stessa passione al figlio.

Elio Morcaldi, di Eboli (ma ormai radicato in Toscana), di anni ne ha 46 e quel "Jova" lo porta tatuato sul braccio. Poi Jacopo Fiorucci, 39 anni, da Perugia, che descrive l'ingresso di casa sua come una "Jovacoteca".

Sono alcuni dei tanti fan che attendono Jovanotti questa sera, tante storie diverse unite da una passione comune: ora sono in attesa, all'ingresso della Vitrifrigo Arena, pronti a ballare e a cantare per questa prima del nuovo tour del PalaJova.



