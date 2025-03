Premio Una lettura fra le nuvole, guida la giuria Vanna Vinci

Al via il bando per la quarta edizione di Una Lettura fra le Nuvole, il concorso promosso da Passaggi Festival in collaborazione con il settimanale La Lettura che premia chiunque voglia raccontare la realtà attraverso il linguaggio del graphic novel, con un approccio artistico e narrativo personale e originale. A presiedere la giuria quest'anno sarà Vanna Vinci, illustratrice e autrice di graphic novel cagliaritana tra le più apprezzate in Italia.

Figura di riferimento sia nel mondo dell'illustrazione sia come autrice, tra le sue opere La Casati. La musa egoista (Rizzoli), Frida Kahlo. Operetta amorale a fumetti (Il Sole 24 Ore) e Io sono Maria Callas (Feltrinelli Comics), oltre a personaggi iconici come La bambina filosofica e Sophia. In giuria: Giovanni Di Bari, curatore della rassegna Passaggi fra le Nuvole, Marco Del Corona, La Lettura e Giovanni Gasparini, presidente di Renco Spa). Tra le novità dell'edizione 2025 del premio, l'introduzione di due menzioni speciali per 'Il miglior contributo d'innovazione artistica' e per 'Il miglior soggetto e sviluppo narrativo'. "Per la quarta edizione di Una Lettura tra le Nuvole abbiamo deciso di ampliare i riconoscimenti perché il livello qualitativo delle opere arrivate negli scorsi anni era tale da meritare ulteriore visibilità" spiega Giovanni Di Bari. Il vincitore sarà pubblicato sulle pagine de La Lettura, riceverà il diploma d'onore, un premio in denaro e un abbonamento all'app digitale della Lettura. Le opere delle menzioni speciali riceveranno segnalazioni sulla Lettura e diploma di merito. Le graphic vincitrici e una selezione delle migliori opere saranno esposte dall'apertura del festival fino a tutto il mese di luglio nella libreria Passaggi. Il concorso è aperto a tutti, senza limiti di età, e prevede la presentazione di uno short graphic novel di non-fiction, cioè un'opera ispirata a eventi reali o temi legati alla contemporaneità. La partecipazione è gratuita e il termine per l'invio delle candidature è domenica 28 aprile 2025. Il bando completo su www.passaggifestival.it



